Реку Миасс в черте Челябинска ждет реабилитация длиной в несколько лет

Реку Миасс в черте Челябинска будут реабилитировать и восстанавливать в течение нескольких лет - водоем подвергается значительной антропогенной нагрузке и сильно загрязнен.

Как отмечают в минэкологии региона, Миасс служит одновременно источником водопотребления города и приемником хозяйственно-бытовых, дренажных, производственных и ливневых стоков мегаполиса и промышленных предприятий. В центральной части южноуральской столицы река зависит от режима эксплуатации Шершневского и Агразинского водохранилищ.

Ежегодные данные мониторинга, произведенные Челябинским ЦГМС, говорят о высоком уровне загрязнения Миасса в черте города и ниже по течению. Загрязняющие вещества в том числе сконцентрированы и заключены в донных отложениях и на водосборных территориях реки. По береговой линии Миасса расположено большое количество деревьев с частичным подмывом, упавших в воду, сухостойных и аварийных. В акватории также находится крупногабаритный мусор.

Практически все русло реки подвержено процессу зарастания, мелководные участки, образованные наносом донных отложений, оказывают негативное влияние на водный объект – уменьшают пропускную способность русла, ухудшают качество воды. Кроме того, низкая скорость течения, замедленный водообмен и формирование застойных явлений снижают самоочищающуюся способность.

«Проект очень сложный, требует больших изыскательских работ и вдумчивого отношения. Данный вопрос поднимался и прорабатывался еще в 90-е годы, но так и не был осуществлен. Сегодня уникальный случай, когда есть поддержка губернатора Челябинской области, общественности. В настоящее время разработан проект по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс в черте города на участке от пруда Коммунар до конгресс-холла», - отметил председатель Общественной палаты Николай Дейнеко на круглом столе, посвященном оздоровлению водоема.

Изыскания, проведенные компанией «Геотехпроект» при планировании работ по очистке реки, показали, что один из наиболее заиленных участков Миасса — это пруд Коммунар. Во многих местах количество ила уже превысило объем воды, а где-то донные отложения поднялись на поверхность и зарастают кустарником и деревьями.

На круглом столе отмечалось, что предстоит огромная работа, которую планируется проводить на протяжении четырех-пяти лет. Ввиду того, что проект растянут, повлиять на полную миграцию ила не получится - последствия не будут ярко выраженными для флоры.

Ранее специализированная очистка от донных отложений в рамках экологической реабилитации реки Миасс не проводилась - таким образом, накопление донных отложений происходит с момента строительства каскада водохранилищ. Распределение донных отложений на рассматриваемом участке реки отличается неравномерностью. Объем донных отложений 95% влажности на участке реки Миасс в районе пруда Коммунар, согласно проекту «Восстановление и экологическая реабилитация реки Миасс в черте города Челябинска», выполненному ООО «ГеоТехПроект» в 2023 году, составляет 1 585 596 кубометров.

В соответствии с проектом будут проведены следующие работы: устройство четырех технологических площадок с размещением экрана для сбора воды, очистными сооружениями и водовыпуском; увлажнение откачиваемых донных отложений для пропуска по пульпопроводам; закачка донных отложений в геотубы с последующим обезвоживанием; очистка и сброс очищенной воды обратно в реку Миасс; вывоз обезвоженных донных отложений для дальнейшего использования.

«Выполнение этих мероприятий запланировано параллельно на всех площадках в период с 2024 по 2028 год. Общая протяженность участка работ составит почти десять километров. Ориентировочный объем донных отложений на участке превышает 600 кубических метров», - сообщил директор ООО «БМТ-Сервис», проектного бюро «ГеоТехПроект» Иван Ерогин.

По словам первого заместителя министра экологии Челябинской области Игоря Гилева, извлеченные донные отложения можно использовать для рекультивации иловых карт МУП «ПОВВ», а также для рекультивации техногенных карьеров, которые находятся на Южном Урале в большом количестве.

Мероприятия по извлечению донных отложений признаны эффективными даже без учета углубления дна водоема, поскольку повышают качество воды за счет исключения попадания загрязняющих веществ из донных отложений, повышают содержание кислорода в воде, снижают зарастание и цветение водоема, увеличивают скорости течения и пропускную способность водоема, отмечают в минэкологии региона.