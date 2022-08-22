Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности на ЧМК

Уральское управление Ростехнадзора выявило 160 нарушений требований промышленной безопасности на Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК»).

«Уральское управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) выявило 160 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации восьми опасных производственных объектов II класса ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»)», - сообщает пресс-служба ведомства.

В Ростехнадзоре отмечают, что ЧМК предоставил недостоверные сведения, характеризующие опасный производственный объект.

На предприятии эксплуатируют газовое оборудование без документов, контрольно-измерительные приборы на оборудовании с истёкшим сроком поверки.

Кроме того, на ЧМК не обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов.

Экспертиза установила, что на комбинате не выполнены мероприятия в отношении технических устройств либо зданий и сооружений.

В отношении юридического лица и шести должностных лиц ПАО «ЧМК» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

По данной статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.