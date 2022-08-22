22.08.2022
Полицейские записали ролик к Дню Российского флага
22.08.2022
Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности
22.08.2022
В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом
22.08.2022
Южноуральцы в ближайшее время получат уведомления для уплаты имущественных налогов
22.08.2022
Вынесен приговор организаторам канала незаконной миграции, задержанным ФСБ
22.08.2022
Директор СК, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей
Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности на ЧМК
15.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
28.07.2022
В Минэкологии Челябинской области не согласились с оценкой южноуральских городов как самых грязных
19.07.2022
В городах Челябинской области снова объявлен режим «черного неба»
12.07.2022
И снова смог: в пяти городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022