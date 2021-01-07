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Рождественские морозы не обошли стороной Челябинскую область

Рождественские морозы в 2021 году не обошли стороной Челябинскую область. Синоптики прогнозируют и Васильевские морозы.

По народному календарю к седьмому января наступают Рождественские морозы, а с седьмого по 14 января – Васильевские, но наблюдаются они в Челябинске не каждый год.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на Рождество в регионе столбик термометра опускался до минус 18-28 градусов. Лишь в крайних западных районах области было не так холодно – до минус 15 градусов.

Предстоящая ночь будет также холодной, но крепких морозов не ожидается. Синоптики обещают минус 17-22 градуса, при прояснении – до минус 27 градусов. Лишь на крайнем западе – минус 12-17 градусов.

В этом году синоптики не исключают также и Васильевских морозов. По данным Гидрометцентра, в начале первой рабочей недели наступившего года ожидается похолодание. А в преддверии Старого Нового года в ночные часы столбик термометра будет подбираться к минус 30 градусам и ниже. И днем обещают минус 22-24 градуса. Вполне вероятны и крещенские морозы.

С 1898 года Рождественские морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 20 градусов (ночью в районе минус 30 градусов) отмечались 49 раз. А суровые морозы ниже минус 30 градусов (ночью в районе минус 40 градусов) –12 раз (в среднем один раз в 9-10 лет).

Самая холодная рождественская ночь была в 1950 году – минус 30,8 градуса. В 1915 году шестого января было минус 37 градусов.

В текущем столетии кратковременные морозы встречаются уже в среднем раз в 2-3 года, но суровых морозов со среднесуточной температурой ниже минус 30 градусов после 2000 года не наблюдалось.

Васильевские морозы, как в прошлом, так и в начале текущего столетия наблюдались в среднем один раз в 2-3 года, суровые морозы в период с седьмого по 14 января повторялись раз в 13-14 лет. Самая холодная погода была зарегистрирована 13 января 1927 года - минус 37,8 градуса. В этом столетии суровых Васильевских морозов не было.