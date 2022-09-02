Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах

В Челябинске «Эко-Standart» оценил состояние деревьев, высаженных в рамках муниципальных контрактов по озеленению и благоустройству гостевых маршрутов и качество работы подрядчиков.

По словам руководителя данного общественного объединения Сергея Ефимова, сегодня, когда с момента озеленения прошло несколько лет, экоактивисты могут уверенно говорить о качестве работ, проведенных разными подрядчиками на разных участках гостевых маршрутов.

«Так, на гостевых маршрутах было выявлено 189 погибших деревьев в городской черте и более 300 - по дороге в аэропорт. Больше всего деревьев погибло по улице Труда (от улицы Северо-Крымской до автодороги Меридиан) - 62. На втором месте – проспект Ленина (от Лесопарковой до Героев Танкограда) – 59. Далее идет маршрут улица Свободы (от Братьев Кашириных до железнодорожного вокзала) – 24 погибших дерева. На улице Энгельса (от Худякова до Труда) - 22. На улице Курчатова (от Энгельса до Елькина) также погибло 22 дерева», - сообщил Сергей Ефимов, отметив, что работы в основном проводил ООО «Питерский ландшафт».

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Что касается дороги в аэропорт, то, как отметил лидер «Эко-Standartа», ранее было установлено, что погибло 285 деревьев и свыше полусотни – находится в крайне плачевном состоянии.

«При этом, при озеленении центральной части города в рамках «гостевого маршрута» комитет дорожного хозяйства заключал договоры (по информации из СМИ) с ИП Королева О.М., Новикова Л.А., Лазарева Ю.П., Горбатенко Е.В., Измагилов С.С., Генрих Н.М., Волокитина Ю.Н., Репехой В.В., ООО «Артур», которые вполне справились со своей работой и их зеленые насаждения прижились хорошо - вопросов ни к посадочному материалу, ни приживаемости практически нет, все в пределах погрешности по приживаемости. Очень плохая ситуация с погибшими деревьями - у подрядчиков: ООО «Питерский Ландшафт», занимающегося озеленением в пределах города, и ООО СК «Стройком», сажавшего деревья вдоль автодороги Аэропорт - Бродокалмакский тракт, где, как было сказано выше, погибло 285 деревьев и более 50 находится в угнетенном состоянии», - отметил Сергей Ефимов.

Эксперты общественного движения настаивают на замене всех погибших деревьев в рамках гарантии (всеми ответственными за вышеназванные участки подрядчиками) и организации необходимого полива. Экоактивисты считают, что срок исполнения гарантийных обязательств подрядными организациями еще не вышел.