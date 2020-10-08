Спасенные в Челябинске Симба и Ева готовятся к долгому путешествию в Восточную Африку

Спасенные в Челябинске львенок Симба и малышка-леопард Ева готовятся к долгому путешествию в Восточную Африку. Подопечных известного ветеринара и руководителя приюта для диких животных и птиц «Спаси меня» Карена Даллакяна ждут просторы Танзании.

По словам челябинского Айболита, до репатриации маленьких хищников остались считанные дни. Карен Даллакян искренне рад за своих четвероногих воспитанников, которые, по его словам, чудом уцелели: Симба пострадал от жестокости фотографа, который использовал его в качестве живого экспоната, Ева едва не стала украшением интерьера.

«С этой осени начинается новая глава в их жизни в далекой, но такой родной Танзании», - отметил Карен Даллакян.

Новостью о предстоящем событии в жизни прекрасных кошачьих ветеринар поделился на своей странице в ВКонтакте сегодня вечером, восьмого октября.

По словам зоозащитника, Симбу захотел принять реабилитационный центр «Kilimanjaro Animal Crew» - царю зверей здесь выделили два гектара территории. Еву в Танзании ждут на тренинг-релиз (пятнистую красавицу будут готовить к выпуску в естественную среду).

Полет маленьких усатых друзей на другой континент состоится в конце октября. Осталось получение некоторых юридических разрешений.

«Самые главные финансовые вопросы взяла на себя Русская Медная Компания. Согласованная сумма переведена на счет принимающей стороны в Танзании. Для маленьких хищников и их сопровождающих заказан авиатрансфер. Мосты добра наведены! Суровый Урал породнится с горячей Танзанией! Проводы Симбы и Евы на историческую родину в Танзанию будут публичными - с соблюдением всех актуальных мер безопасности», - рассказал Карен Даллакян.

К слову, на его призыв помочь Симбе и Еве вернуться на историческую родину отозвалась не только РМК – в стороне не остались десятки тысяч простых людей и представители ряда крупных предприятий.