Таганайские столовые пользуются спросом и у птиц, и у зверей

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) фотоловушка возле одной из подкормочных площадок в районе Черной скалы поймала в свой объектив компанию глухарей, которых вполне удовлетворил предложенный в меню овес.

Как отмечает телеграм-канал «Таганай ньюс», судя по снимкам, пернатые едоки посещают точку общепита регулярно. Птичий коллектив собирается в столовой и ранним утром, и средь бела дня – соседство популярной и многолюдной экотропы глухарей не смущает.

«В одну из ночей к кормушке заглянул заяц. Позже, привлечённая запахом, наведалась и лисица. Получилось ли у неё разжиться добычей, установить пока не удалось», - отмечают в нацпарке.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», «Таганай» основательно подготовился к зиме, сделав запасы провианта для местных птиц и зверей.

Национальный парк, кроме прочего, закупил дюжину мешков семечек отменного качества, а также свыше ста килограммов соли, которой должно хватить для пополнения солонцов на протяжении всего зимнего периода.

Также для крылатых и четвероногих жителей заповедной территории сотрудники «Таганая» приобрели сено, овес, веники из веток осины, рябины и березы.