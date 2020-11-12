ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Таганайские столовые пользуются спросом и у птиц, и у зверей

Среда обитания
Сегодня, 12:51
Размер текста

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) фотоловушка возле одной из подкормочных площадок в районе Черной скалы поймала в свой объектив компанию глухарей, которых вполне удовлетворил предложенный в меню овес.

Как отмечает телеграм-канал «Таганай ньюс», судя по снимкам, пернатые едоки посещают точку общепита регулярно. Птичий коллектив собирается в столовой и ранним утром, и средь бела дня – соседство популярной и многолюдной экотропы глухарей не смущает.

«В одну из ночей к кормушке заглянул заяц. Позже, привлечённая запахом, наведалась и лисица. Получилось ли у неё разжиться добычей, установить пока не удалось», - отмечают в нацпарке.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», «Таганай» основательно подготовился к зиме, сделав запасы провианта для местных птиц и зверей.

Национальный парк, кроме прочего, закупил дюжину мешков семечек отменного качества, а также свыше ста килограммов соли, которой должно хватить для пополнения солонцов на протяжении всего зимнего периода.

Также для крылатых и четвероногих жителей заповедной территории сотрудники «Таганая» приобрели сено, овес, веники из веток осины, рябины и березы.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Среда обитания
05.11.20 10:47
Солнечные батареи в туристических приютах могут принести «Таганаю» международную премию
Среда обитания
14.10.20 12:30
Ученые Челябинска и Тюмени исследовали воды и леса Таганая
Общество
04.09.20 13:41
На Таганае идет «туалетизация»
Спорт
31.08.20 10:45
Новый «Забег за облака» собрал на Таганае почти две сотни бегунов
09.11.20 09:43
В Аше общественники высадили красные дубы
08.11.20 22:51
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
07.11.20 14:46
Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора
06.11.20 18:06
В трех городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
06.11.20 14:15
Южноуральцев предупреждают: Утром и днем 7 ноября в горных районах области - сильная гололедица
05.11.20 17:26
Новогоднее оформление Челябинска обещает получиться по-настоящему сказочным
05.11.20 17:19
В трех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
05.11.20 13:21
На берегу Первого озера в Челябинске обнаружена подозрительная труба
05.11.20 11:54
Безруков призвал меньше беспокоиться о лебедях
05.11.20 10:47
Солнечные батареи в туристических приютах могут принести «Таганаю» международную премию
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Общество
Сегодня, 11:54
В Челябинской области может снова случиться мусорный коллапс
Новости
Сегодня, 12:53
Происшествия
Полицейскому из Челябинска, попавшемуся на получении взяток от мигранта, грозит восемь лет лишения свободы
Сегодня, 12:38
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали сбытчика фальшивок
Сегодня, 12:04
Экономика
ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Сегодня, 12:03
Общество
На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей
Сегодня, 11:41
Общество
Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске
Материалы рубрики
09.11.20 15:40
Среда обитания
В челябинском городском бору установили контейнеры для раздельного сбора мусора
09.11.20 15:27
Среда обитания
«Зеленый город» завершил ежегодную акцию по благоустройству и уборке городских дворов в Челябинске
09.11.20 09:43
Среда обитания
В Аше общественники высадили красные дубы
07.11.20 14:46
Среда обитания
Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора
03.11.20 15:38
Среда обитания
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
Теги
НП Таганай
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика