Туристов, загрязняющих водоемы Южного Урала, в выходные будут штрафовать

За туристами, отдыхающими на озерах Челябинской области, в предстоящие выходные присмотрят сотрудники минэкологии региона. Нарушителям природоохранного законодательства придется заплатить штрафы.

Рейды запланированы в Каслинском, Аргаяшском, Верхнеуральском и Чебаркульском районах региона. Сотрудники министерства проверят, как ведут себя отдыхающие на таких популярных водоемах, как Тургояк, Увильды, Еловое, Аракуль, Аргази.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, на этих озерах зачастую проводят досуг гости из соседних регионов. Приезжие могут не знать, что вышеназванные водоемы являются памятниками природы.

«Случается, туристы размещают машины в охранной зоне, рубят зеленые насаждения, разводят костры или оставляют мусор на берегу», - отметил Виталий Безруков.

Увы, но так себя ведут не только гости из других регионов, но и местное население – далеко не все южноуральцы хорошо воспитаны и бережно относятся к окружающей среде, не каждому придет в голову убрать за собой мусор.

По словам Виталия Безрукова, предусмотрены в выходные и профилактические мероприятия. Инспекторы хотят донести до отдыхающих одну простую вещь: на особо охраняемых природных территориях нужно строго соблюдать требования законодательства, а не вести себя так, как, например, компания туристов на байкальском острове Ольхон, недавно устроившая шумную вечеринку с использованием пиротехники. За такое нарушение природоохранного законодательства грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.

Министерство экологии Челябинской области призывает туристов вести себя достойно. Машины парковать на расстоянии 50-100 метров от охраняемых озер, не пускать деревья на дрова, не запускать фейерверки и громко не включать музыку. И, конечно, не оставлять мусор: никаких салфеток, полиэтиленовых мешков, одноразовой посуды, пустых бутылок и пивных банок. В противном случае придется раскошелиться - заплатить штраф.

Жемчужинам Южного Урала и так приходится нелегко. Тургояк регулярно страдает по вине человека, его береговая территория находится под гнетом мусора. Чтобы помочь уникальному водоему, общественники Миасса дошли до прокурора региона Виталия Лопина. Главе муниципалитета уже внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, виновное должностное лицо Миасса, допустившее антисанитарию на пляже Тургояка, может стать фигурантом административного дела.

Непросто приходится и Аракулю. Водоем мелеет. Вчера, пятого августа, коллективными усилиями ответственных министерств и ведомств был разработан комплекс мер по его спасению. А если еще туристы пакостить на берегу начнут…