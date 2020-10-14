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Ученые Челябинска и Тюмени исследовали воды и леса Таганая

Среда обитания
Сегодня, 12:30
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Ученые Челябинска и Тюмени исследовали воды и леса заповедной территории Южного Урала – экспедиция в национальном парке «Таганай» длилась десять дней.

За это время представители Тюменского и Челябинского госуниверситетов отобрали с целью проведения геохимического анализа свыше двух десятков проб из рек, ручьев и родников Таганая.

Также участники экспедиции провели обширное лесопатологическое исследование таганайских пихтарников. На 17-ти стационарных площадях в трех трансектах (от границы с Кусинским районом до распадка хребтов Большой и Средний Таганай - на западе и до Уральского хребта – на востоке), ученые взяли 85 проб хвои и почв. Кроме того, были сделаны таксационные измерения.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, подробные выводы появятся после обработки собранного материала, но уже сейчас можно сказать, что общее состояние пихтарников улучшилось.

«Ржавчинный рак всё ещё отмечается, но его выраженных симптомов – таких, как обурения хвои и так называемых ведьминых мётел, - стало намного меньше, чем десять лет назад. Это говорит об улучшении экологической обстановки в районах исследований», - отметила главный специалист по экологическому просвещению «Таганая» Марина Середа, принявшая участие в экспедиции, еще одним итогом которой станет описание флористического разнообразия заповедной территории.

Летом 2021-го года учёные планируют ещё один поход – для продолжения сбора данных. В нынешней экспедиции исследователями было пройдено более полусотни километров.

 

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