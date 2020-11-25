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В Челябинск придет долгожданный снег

Синоптики регионального гидрометцентра предупредили о перемене погоды. В Челябинске выпадет долгожданный снег, а значит, дорожные службы ждут новые испытания.

Как сообщили в гидрометцентре Челябинской области, осадки в виде снега в Челябинске ожидаются в четверг, 26 ноября. При этом ночью температура упадет до -10, -12, а днем потеплеет до -5. Ветер усилится до 8 метров в секунду.

Напомним, накануне глава Челябинска Наталья Котова подняла вопрос о пылевых облаках, на которые жаловались горожане. В частности, пыль на улицах может быть связана и с отсутствием осадков.

Мэр потребовала не применять дорожную технику, которая поднимает пыль.

Добавим, что минэкологии области после мониторинга состояния атмосферного воздуха вынесло предостережение городской мэрии за некачественную уборку дорог.

«Предостережение дается с целью того, чтобы администрация города более тщательно проработала с подрядчиками усиленные меры по уборке улиц. Необходимо в период НМУ привлекать большее количество пылесосов, которые не будут поднимать пыль в воздух, а более тщательно будут проводить уборку. В период НМУ, минэкологии круглосуточно проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Одной из основных причин загрязнения воздуха в эти дни является пыль на автомобильных дорогах», - сказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.