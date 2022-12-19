В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы

В Челябинске дорожники продолжают борьбу с последствиями снегопада. На улицы города выведена дополнительная техника.

Об этом сообщил сегодня, 19 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Дорожная техника переведена в усиленный режим работы. Во всех районах выведены дополнительные колонны техники. Подрядными организациями производится механизированная очистка дорожного покрытия, прилотковой части, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам. Также, выполняются работы по вывозу снега», - сказал Ксензов.

Глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание на перепады температур и поручила активизировать работу по уборке наледи с крыш. По данным гидрометцентра к вечеру ожидается резкое похолодание до минус 8-13 градусов.

«При необходимости обрабатывайте опасные места улично-дорожной сети противогололедными материалами, а именно искусственные сооружения (мосты, путепроводы, транспортные развязки). И обратите внимание на уборку крыш домов от наледи», - сказала Котова.

Для оперативного реагирования коммунальных служб горожане могут обращаться к диспетчеру комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка).