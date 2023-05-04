04.05.2023
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
04.05.2023
Мэрия Челябинска: Разрешение на строительство офиса на берегу Миасса «Транснефти» не выдавалось
04.05.2023
Справедливоросс из Озерска помогает воспитывать в подростках верность Родине
04.05.2023
В Копейске пожарные отстояли СНТ «Станкостроитель-3»
04.05.2023
Челябинские школьники признаны победителями и призерами Всероссийских олимпиад
04.05.2023
В Челябинске при участии «Союзмультфильма» впервые состоится фестиваль анимации
В Челябинске, на въезде в город и местами в области - плохая видимость из-за дымки от пожаров
04.05.2023
Беспилотники мониторят обстановку на территории Миасского округа
01.05.2023
Первого мая в Челябинской области на пожарах погибли два человека
22.04.2023
Пожарные эвакуировали из зоны пожара в деревне Фроловка газовые баллоны
19.04.2023
Около деревни Малый Кунашак потушен серьезный ландшафтный пожар
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023