В Челябинске, на въезде в город и местами в области - плохая видимость из-за дымки от пожаров

В отдельных районах Челябинска, в пригороде и в ряде других муниципалитетов Челябинской области может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари в связи с возникающими ландшафтными пожарами. Водителей просят быть предельно внимательными – на въезде в областной центр плохая видимость.

В министерстве экологии региона предупредили, в связи с возникающими ландшафтными пожарами в пределах и за пределами Челябинска и в некоторых районах области может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари.

«На въезде в город Челябинск с автодороги М-5 «Урал» Москва-Челябинск горит сухая трава и лесопосадки», - информирует Госавтоинспекция региона. Из-за дыма на дороге плохая видимость. Водителей просят снижать скорость и быть предельно внимательными.

«Чтобы не допустить ухудшения состояния атмосферного воздуха, промышленные предприятия получили уведомления для выполнения мероприятий по дополнительному снижению негативного воздействия на атмосферный воздух», - добавили в минэкологии.

Специализированные службы продолжают тушить и предотвращать ландшафтные пожары.

Южноуральцам напоминают, что в регионе установлен особый противопожарный режим. Запрещено разведение любого вида огня, а также посещение лесов и природных территорий.