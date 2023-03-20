20.03.2023
Министерство спорта РФ подарило мотогонщикам Челябинска самых резвых «железных коней»
20.03.2023
В Челябинске загорелась кондитерская фабрика рядом с ТК «Кольцо»
20.03.2023
В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья
20.03.2023
«Женское движение Единой России» набирает силу и мощь
20.03.2023
Челябинцы встретились с писателем Алексеем Ивановым
20.03.2023
В Челябинске стартовал конкурс «Пришла весна, пришла Победа!»
В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья
15.03.2023
В Советском районе две территории поборются за участие в федеральной программе благоустройства
13.03.2023
Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа
10.03.2023
МАФы в сквере 55-го микрорайона «Паркового» установят за 2,3 миллиона рублей
09.03.2023
Парк Калининского района Челябинска обзаведется холмами, станет светлее и зеленее
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023