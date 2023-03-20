В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья

В Челябинске перед началом обустройства экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья и уберут валежник.

Работы проведет управление экологии и природопользования в период с 21 марта по 30 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации города напомнили, что экологическая тропа «ЧистоПарковый» появится на участке городского леса между улицами Александра Шмакова, Габдулы Тукая, Скульптора Головницкого и Генерала Брусилова.

Сегодня, 20 марта, завершились торги по выбору подрядчика, которому предстоит обустроить тропу до 15 августа текущего года.

В мэрии напомнили, что инициаторами создания природной тропы выступили ученики образовательного центра №5 в Курчатовском районе, проект поддержали жители в рамках голосования по программе «Инициативного бюджетирования».

До середины августа в лесу появится благоустроенная тропа протяженностью свыше одного километра, выполненная из природных материалов. Вдоль тропы установят освещение, скамейки и урны, а для любителей активного отдыха разместят площадку для воркаута.

Стоимость контракта составляет 9,3 миллиона рублей.