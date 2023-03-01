В Челябинске при уборке снег повредили пандус, жители недовольны

В Челябинске при уборке снега повредили пандус.

Фотографии изрядно покосившегося ограждения опубликованы сегодня, первого марта, в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

В посте сообщается, что пандус поврежден при очистке снега на перекрестке проспекта Победы и улиц Молдавской, со стороны лицея №95.

«По пандусу теперь невозможно пройти с коляской», - жалуется автор поста.

Отмечая, что нынешней зимой в Челябинске было разрушено большое количество ограждений вокруг домов и дорог, горожане задаются вопросом, кто все это восстановит.