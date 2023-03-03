Пандус на северо-западе Челябинска повредили не дорожные рабочие, он пострадал при ДТП

Пандус на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске получил повреждения не по вине дорожных рабочих, а по причине ДТП, которое произошло здесь 27 февраля.

Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, отметив, что в настоящее время решается вопрос о возмещении нанесенного ущерба.

Напомним, пост о поврежденном перильном ограждении пандуса был опубликован первого марта в сообществе «Пусть Котова знает». В посте сообщалось, что пандус получил повреждения при уборке снега. В КДХ эту информацию опровергли.

При этом челябинцам безразлично, что послужило причиной случившегося, для них важно, когда ограждение приведут в порядок, ведь теперь пандусом не могут воспользоваться горожане с ограниченными возможностями здоровья.

В свою очередь, в комитете дорожного хозяйства Челябинска информируют горожан, обнаруживших тот или иной проблемный участок в городе, присылать информацию о нем и фотографии с места событий на телефон диспетчера КДХ: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры).