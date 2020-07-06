В Челябинске Старосмолинский каменный карьер превратили в незаконную свалку

Жители поселка Старосмолинский каменный карьер (город Челябинск) возмущены устроенной на их территории свалкой мусора. По словам жителей, незаконный полигон отходов существует у карьера уже третий год. Карьер, бывший местом отдыха и купания, теперь изрыт и завален мусором.

Сейчас свалка заполнена различным бытовым и строительным мусором: разбросаны деревья, пластик, покрышки и стекловата. Свою лепту вносит и сухая теплая погода: отходы нередко воспламеняются, дымят и горят. Жители поселка уже обращались в Роспотребнадзор, в прокуратуру и в министерство экологии, но должного отклика не получили. За время существования самовольной свалки мусор с нее вывезли лишь один раз. И через полгода территорию вновь заполнили отходами.

«У маленького карьера есть платформа насыпи, а под ней – огромный котлован мусора, откуда во время жары постоянно дым идет. А ведь рядом у нас бьет родник. Весной пожарные машины ездили к нам почти каждым день. Мы заметили, что когда к нам привозили мусор, рядом стояли машины и принимали деньги. Администрация отвечает, что у них нет возможности отследить, кто и когда к нам сваливает отходы. Вот их и нужно привлечь к ответственности», – поделилась с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» одна из жительниц поселка Наталья Овсянникова.

По словам жителей, на месте карьера также происходит незаконная добыча земли и плитняка. Исчезновение плодородного слоя земли отражается на жилом массиве: осадки не впитываются и грязь стекает на территорию поселка. Неясным остается вопрос законности добычи плитняка на муниципальной территории.