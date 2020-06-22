В Челябинске у семейной пары кенгуру родился чудесный малыш

В челябинском зоопарке очередное радостное событие. Здесь появился на свет (точную дату рождения сотрудники учреждения не знают) очаровательный кенгуренок. Это девочка. Малышка хороша собой и любопытна.

Живет детеныш в одном вольере с родителями - Австралией и Джеком, только вот счастливый отец, по рассказам сотрудников муниципального зверинца, категорически не желает, чтобы его запечатлели, поэтому на снимках только сам кенгуренок и его мама.

В зоопарке рассказали, что мама-кенгуру может регулировать жирность и питательность своего молока. Например, если у нее есть подросший детеныш и только что родившийся - они получают разное по жирности молоко. По мере развития малыша жирность понижается. И это поистине совершенно удивительное явление.

"Кенгуру Беннета, или валлаби Беннета, - растительноядные животные весом до 20 килограммов. Здорово прыгают, не менее здорово дерутся задними ногами, но еще круче у них получается менять направление движения непосредственно в прыжке, используя хвост, как балансир. Передвижение прыжками на скорости выше 20 км/час энергетически выгоднее, чем, например, бежать на такой же скорости, используя все четыре ноги. В конце каждого прыжка в сухожилиях согнутых задних конечностей накапливается энергия для следующего толчка. То есть кенгуру для следующего прыжка требуется приложить минимум усилий. Нет, валлаби, конечно, умеют ходить, используя все четыре конечности, но прыжки используют намного чаще", - такой увлекательный и познавательный рассказ появился сегодня, 22-го июня, в сообществе "Челябинский зоопарк" в ВКонтакте.

Сотрудники зверинца отмечают, что некоторые посетители каждый раз удивляются тому, что здесь есть кенгуру, - этих замечательных животных редко можно увидеть. Объяснение тому простое - валлаби Беннета проявляют активность или в сумерках, или рано утром.

"Днем их тоже можно увидеть, но для этого требуется провести возле вольера некоторое время и тихонечко понаблюдать", - пояснили в зоопарке и подробно рассказали, как детеныши кенгуру появляются на свет и что этому предшествует.

"Сначала самка перед рождением детеныша аккуратно разлизывает в шерсти дорожку от родовых путей до сумки, чтобы после рождения крошечный месячный кенгуренок (а весит он один грамм! ), смог доползти без приключений до того места, где ему придется провести значительную часть детства. И вот этот крошка-эмбриончик появляется на свет и сразу же ползет, ориентируясь только на обоняние, по этой дорожке. Задних ножек и хвоста у него толком еще нет, есть только голова и какие-то зачатки передних конечностей. Он, цепляясь за шерсть, в течение нескольких минут преодолевает этот сложнейший для него путь и наконец-то попадает в сумку. А там все включено: тепло, хорошо, еда - расти не хочу. Малыш сразу же прочно прикрепляется к соску, и в течение первых месяцев мать сокращением специальных мышц впрыскивает ему молоко в рот (малыш настолько недоразвит, что даже не умеет сам сосать молоко). Собственно, месяцев через девять окрепший кенгуренок начинает активно заявлять о себе и топать снаружи мамы. Естественно, при любой опасности он мчит к маме обратно и немедленно "закатывается " в сумку, но это пока позволяют размеры", - рассказали - как всегда, интересно и с юмором - замечательные сотрудники челябинского зоопарка.