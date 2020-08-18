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В Челябинске все закрывали глаза на фекалии в реке Миасс

Среда обитания
Сегодня, 13:11
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Автор: 
Инна Шемаева

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от администрации Челябинска поставить на баланс бесхозяйные участки ливневой системы канализации. Никто не контролировал сброс в реку Миасс фекалий.

Челябинской природоохранной прокуратурой установлено, что на Челябинске есть бесхозяйные участки сети ливневой системы канализации по отведению сточных вод с территории промышленной зоны Курчатовского района и водовыпуск ливневой канализации в реку Миасс.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, ранее отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству был обнаружен несанкционированный сброс фекальных вод в реку Миасс около 100 метров ниже по течению от плотины пруда ЧГРЭС.

По итогам отобранных проб сбрасываемых сточных вод специалистами ФГБУ «Главрыбвод» установлено влияние на водные биологические ресурсы и среду их обитания из-за превышения по ряду показателей утвержденных нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения и создания условий для частичной гибели как кормовых организмов зоопланктона и зообентоса, так и представителей ихтиофауны.

В соответствии с законодательством система сетей и сооружений водоотведения, в том числе ливневой канализации, относится к объектам инженерной инфраструктуры и является муниципальной собственностью. Согласно сведениям МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» участки сети ливневой системы канализации на балансе бюджетного учреждения не состоят, им не обслуживаются.

По указанным фактам Челябинским природоохранным прокурором главе города Челябинска внесено представление об устранении нарушений закона, принятии мер по принятию на баланс и обслуживанию сети ливневой системы канализации по отведению сточных вод с территории промышленной зоны Курчатовского района Челябинска.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
река Миасс
Челябинск
экология
фекалии
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