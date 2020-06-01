В челябинских водоемах опасно купаться - в них полно микробов

В озере Смолино близ Челябинска опасно купаться. Оказалось, в водоеме полно микробов.

Увы, но превышение общего микробного числа выявлено и в пробах, взятых из Первого и Шершней. Однако наибольшее отклонение от нормы показали именно пробы из Смолино. В озере Большой Кисегач этот показатель оказался в пределах нормы.

"Значительное превышение данного показателя свидетельствует о сильном загрязнении водоемов органическими веществами и о возможном присутствии в воде патогенов", - отметила студентка биофака ЧелГУ Екатерина Ермолаева, которая в рамках дипломной работы провела мониторинг качества воды в четырех южноуральских озерах: Смолино, Первом, Шершнях и Большом Кисегаче.

По ее словам, в челябинских водоемах выявлено, кроме прочего, высокое количество общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий.

"Представители данной группы являются микроорганизмами нормальной микробиoты желудочно-кишечного тракта человека и животных. Это говорит о свежем фекальном загрязнении воды и эпидемической опасности в отношении кишечных инфекций. Наибольшее количество данных бактерий зафиксировано в воде озера Смолино. В воде Большого Кисегача эти показатели не обнаружены", - рассказала Екатерина Ермолаева.

Таким образом, Большой Кисегач признан самым "чистым" по микробиологическим показателям водоемом из этой четверки.

Юная ученая пояснила принцип, по которому выбирала водоемы для исследования, - выбор пал на те озера, которые подвергаются сильнейшему антропогенно-промышленному воздействию.

"Патогенные микроорганизмы, попадающие в водоем, могут быть причиной роста заболеваемости кишечными инфекциями, причем эпидемические вспышки могут возникать не только, если выпить загрязненную воду, но и если мыть в ней посуду и руки, а также при случайном заглатывании воды во время купания", - рассказала Екатерина Ермолаева.

Научная работа на тему безопасности озер региона была написана ею под руководством доцента кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Челябинского государственного университета Светланы Андреевой. Сами исследования проводились в городской клинической больнице №6.

Пробы из озера Смолино брались с пляжей "Солнечный берег", "Путинский пляж" и "Дикий пляж". Этот естественный водоем раньше обладал высокой природной соленостью, но в результате многолетнего сброса сточных вод различных производств и с дорог озеро распреснилось.

Первое озеро также имело небольшие размеры и было соленым, а в засушливые годы высыхало до дна. Однако в 1930-е годы в него начали сбрасывать промышленные стоки. Сейчас доля сточных вод в водном балансе достигает 86-ти процентов. Челябинцы регулярно обращаются в кожно-венерологический диспансер с симптомами аллергического дерматита после купания в озере Первое.

Озеро Большой Кисегач стало частью исследования по причине его популярности среди отдыхающих. В связи с застройкой между озерами, связанными с Кисегачом, была разрушена система перетоков - каналов, которыми была связана вся местная водная система. В результате глубина озера уменьшилась на два метра. Пробы были взяты с пляжа профилактория "Утес".

К счастью, такие опасные микроорганизмы, как сальмонеллы, шигеллы, золотистый стафилококк, вибрионы, ротавирусы и энтеровирусы в пробах воды всех четырех исследованных озер Южного Урала выявлены не были. Однако, отмечают в ЧелГУ, опасность их появления в летний период вполне реальна.