В челябинском зоопарке рысята познакомились со своим отцом Персеем. Событие запечатлели на видео

Знаменательное событие произошло в челябинском зоопарке – к рысятам в вольер запустили их отца Персея. Знакомство проходило в присутствии Полины – мамы маленьких зверят.

«Персей сам еще немного котенок и всегда рад побегать и попрыгать, а рысят мясом не корми – дай на ком-нибудь полазить. Вот это бодание лбами – своеобразный знак приветствия и доверия», - комментируют трогательное видео сотрудники зоопарка.

Персея отделили от рысят сразу, когда они только родились, потому что отец из-за своей незрелости и неопытности мог съесть всю пайку Полины. Помимо этого, ждали первой вакцинации котят. Теперь им ничего не угрожает.

Также сотрудники зоопарка рассказали, что в дикой природе отцы-рыси принимают участие в воспитании и кормлении подрастающего потомства наравне с самками.

Напомним, родились рысята 16 мая. Первое время Полина скрывала малышей и не давала им входить в вольер. Первое видео с котятами сотрудники челябинского зоопарка опубликовали только 25 июня, когда мама-рысь стала подпускать людей к вольеру.