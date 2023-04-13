В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон в случае ухудшения ситуации с лесными и ландшафтными пожарами в регионе.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципальных образований.

Губернатор потребовал от глав незамедлительно завершить практическое исполнение противопожарных мероприятий (опашка, очистка от сухостоя и пр.).

«На данный момент уже зарегистрировано 649 ландшафтных пожаров на площади 846 га и 83 лесных пожара на площади 732 га – это очень большие цифры, особенно, если сравнивать с прошлым годом», - сказал Алексей Текслер.

Напомним, на большей части территории Челябинской области пожароопасный сезон начался первого апреля, в горнозаводской зоне – с 20 апреля.

С седьмого апреля в регионе стартовал весенний сезон охоты на пернатую дичь. В южной зоне области с седьмого по 16 апреля можно охотиться на самцов тетерева, с восьмого по 17 апреля – селезней и гусей. В центральной зоне охоту на самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа на вечерней тяге планировали разрешить с 14 по 23 апреля, на селезней и гусей – с 15 по 4 апреля. На севере и северо-западе с 23 апреля по второе мая и с 22 апреля по первое мая. Охота на селезней с живой подсадной уткой пока разрешена с восьмого апреля по седьмое мая во всех зонах.

С 12 апреля на территории области постановлением губернатора введен особый противопожарный режим.

Если ситуация с пожарами будет осложняться, то власти могут пойти на досрочное завершение охотничьего сезона, отметили в пресс-службе губернатора.