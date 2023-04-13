13.04.2023
В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть
13.04.2023
Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота
13.04.2023
Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий
13.04.2023
В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб
12.04.2023
В День космонавтики ветераны ФСБ посетили детей-сирот Есаульской школы-интерната
12.04.2023
В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
07.04.2023
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
17.04.2020
В Челябинской области сезон весенней охоты откроют не раньше 5 мая
30.08.2019
В Челябинской области открывается охотничий сезон
20.06.2019
Олег Климов вновь предложил отменить сезон весенней охоты в Челябинской области
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023