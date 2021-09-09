В Челябинской области выявлено более тысячи видов редких живых существ

Более тысячи видов редких живых существ зафиксировали на территории Южного Урала участники конкурса «Флора и Фауна Челябинской области», в том числе редких представителей Красной книги региона.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства экологии, конкурс стартовал первого апреля 2021 года. Только за четыре месяца с момента начала конкурса участниками было сделано более 8,5 тысячи наблюдений.

Юные натуралисты продолжают отмечать представителей Красной книги региона: тонкохвоста аральского, шмеля Шренка, аполлона, дремликов темно-красных и болотных, золототысячник красивый, остролодочник Пономарёва, минуарцию Гельма, воронка, черноголового хохотуна, лебедя-шипуна, золотистую щурку и других.

«Основная цель конкурса – познакомить жителей Челябинской области с окружающей живой природой и фсформировать экологическое мировоззрение. Регистрируя свои наблюдения на информационном ресурсе «iNaturalist», жители вносят свой вклад в создание базы данных исследовательского уровня для ученых», - прокомментировал заместитель Министра экологии Виталий Безруков.

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Южноуральцы еще успеют принять участие в конкурсе, он продлится до 31 декабря 2021 года в заочной форме.

Чтобы стать участником необходимо:

- зарегистрироваться на платформе «iNaturalist»;

- подать заявку в электронном виде;

- в срок до 15 января 2022 года загрузить на платформу «iNaturalist» собственные наблюдения живой природы (фото или аудио), выполненные в период с первого апреля по 31 декабря 2021 года на территории Челябинской области.

Более подробно с условиями участия можно ознакомиться в Положении на сайте министерства. Об итогах мероприятия, а также о дате и месте награждения победителей будет объявлено дополнительно.