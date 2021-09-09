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09.09.2021

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08.09.2021

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08.09.2021

На северо-западе Челябинска откроют бесплатную столовую для бедных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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министерство экологии Челябинской области
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09.09.2021 10:07

В Челябинской области выявлено более тысячи видов редких живых существ

Более тысячи видов редких живых существ зафиксировали на территории Южного Урала участники конкурса «Флора и Фауна Челябинской области», в том числе редких представителей Красной книги региона.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства экологии, конкурс стартовал первого апреля 2021 года. Только за четыре месяца с момента начала конкурса участниками было сделано более 8,5 тысячи наблюдений.

Юные натуралисты продолжают отмечать представителей Красной книги региона: тонкохвоста аральского, шмеля Шренка, аполлона, дремликов темно-красных и болотных, золототысячник красивый, остролодочник Пономарёва, минуарцию Гельма, воронка, черноголового хохотуна, лебедя-шипуна, золотистую щурку и других.

«Основная цель конкурса – познакомить жителей Челябинской области с окружающей живой природой и фсформировать экологическое мировоззрение. Регистрируя свои наблюдения на информационном ресурсе «iNaturalist», жители вносят свой вклад в создание базы данных исследовательского уровня для ученых», - прокомментировал заместитель Министра экологии Виталий Безруков.

Южноуральцы еще успеют принять участие в конкурсе, он продлится до 31 декабря 2021 года в заочной форме.

Чтобы стать участником необходимо:

- зарегистрироваться на платформе «iNaturalist»;

- подать заявку в электронном виде;

- в срок до 15 января 2022 года загрузить на платформу «iNaturalist» собственные наблюдения живой природы (фото или аудио), выполненные в период с первого апреля по 31 декабря 2021 года на территории Челябинской области.

Более подробно с условиями участия можно ознакомиться в Положении на сайте министерства. Об итогах мероприятия, а также о дате и месте награждения победителей будет объявлено дополнительно.

Виталий Безруков
министерство экологии Челябинской области
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08.09.2021

Текслер: Южноуральцы, которые понимают угрозу, уже привились, теперь надо вовлечь сомневающихся
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08.09.2021

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08.09.2021

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08.09.2021

Привитые южноуральцы редко попадают в реанимацию, но есть исключения и даже умершие
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В Челябинске автомобили временно не смогут ездить по улицам Кирова и Братьев Кашириных

06.09.2021 16:14

Челябинск примет всероссийский турнир по шахматам памяти гроссмейстера Курносова

06.09.2021 16:12

Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»

06.09.2021 16:07

Магнитогорца будут судить за убийство свидетелей

06.09.2021 16:01

В Челябинске пройдет церемония торжественного открытия Детской филармонии

06.09.2021 15:04

В вузах Челябинской области открылись мобильные пункты вакцинации

06.09.2021 14:53

Челябинская область и Республика Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве

06.09.2021 14:35

В Челябинске управляющие компании упорно не хотят косить траву

06.09.2021 14:21

Миасец, убивавший бродяг молотком, получил пожизненный срок

06.09.2021 14:06

Полицейские Челябинска обратились за помощью к Путину

06.09.2021 13:49

Администрация Курчатовского района о текущих работах по благоустройству и о проведении Дня физкультурника