В Челябинской области запустят уникальное приложение «Вывоз мусора»

Жители Челябинской области теперь могут пожаловаться на переполненный мусорный контейнер или несанкционированную свалку через мобильное приложение.

Уникальное для региона мобильное приложение «Вывоз мусора» разработала компания «Интерсвязь» по предложению инициативной группы НТИ EcoNet. Поддержку провайдеру оказали министерство экологии Челябинской области и ООО «ЦКС». В приложении с помощью геометки можно указать расположение объекта жалобы, прикрепить реальное фото переполненного контейнера или обнаруженной свалки и написать текстовое примечание. Эти данные напрямую попадут в работу регоператора.

Для жителей приложение абсолютно бесплатно и доступно для скачиваний в Apple Store и Google Play. Для того чтобы использовать его, не обязательно быть клиентом интернет-провайдера.

В ближайшее время проект будет запущен в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах - там, где работает региональный оператор «Центр коммунального сервиса». В дальнейшем существует перспектива продвижения приложения по всему региону и сотрудничества с другими регоператорами.

Как отмечают в пресс-службе минэкологии Челябинской области, на сегодняшний день есть и другие способы рассказать о не вывезенном вовремя мусоре. В их числе - «горячая линия» ЦКС: 8-351-200-33-83 и министерства экологии: 8- 922-758-32-07. Заявку также можно оставить через форму обратной связи на сайте регоператора или воспользоваться информационными системами российского экологического оператора «Радар» или «ЖКХ» (через приложение «Госуслуги»).

Запуск нового приложения планируется в ближайшие недели.