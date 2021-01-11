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В Челябинскую область идут Васильевские морозы

В ближайшую ночь, 12 января, в Челябинскую область придут Васильевские морозы, которые задержаться в регионе на несколько дней.

По данным Уральского Гидрометцентра, на сегодня в регионе господствует циклон, который принес снегопады и метели. Но уже к Южному Уралу подбирается Сибирский антициклон, который периодически пополняется арктическими вхождениями холодного воздуха.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, уже ближайшей ночью в области похолодает до минус 22-24 градусов, а в северных районах региона – до минус 29 градусов.

В ночь на 13 января синоптики обещают в Челябинске минус 28-30 градусов, по области – минус 27-32 градуса, в горах и низинах - до минус 36 градусов.

В ночь на четверг, 14 января, столбик термометра опустится в Челябинске до минус 30-32 градусов, по области – до минус 27-32 градусов, в горных и пониженных частях рельефа – до минус 36 градусов. В этот день днем еще и ожидается усиление ветра.

При этом будет расти атмосферное давление, и к четвергу оно достигнет 752 миллиметром ртутного столба, но в пятницу резко снизится – до 737 миллиметров ртутного столба.

Морозы на фоне высокого атмосферного давления формируют спастический тип погоды. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими бронхо-легочными заболеваниями, в том числе астмой, следует быть особенно внимательными при выходе из теплого помещения на мороз.

«К концу рабочей недели, 15 января, погода на Урале несколько смягчится, вероятны снегопады, - прогнозируют в Уральском Гидрометцентре. - Но не исключается еще один толчок ультраполярных тридцатиградусных морозов в конце второй декады января».

Традиционными Рождественскими (Васильевскими) считаются морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 20 градусов, суровыми синоптики считают морозы ниже минус 30 градусов (ночью в районе минус 40 градусов).

Васильевские морозы наблюдаются в среднем один раз в два-три года, но повторяемость суровых морозов гораздо реже - один раз в 13-14 лет. Самая холодная погода со средней температурой воздуха минус 37,8 градуса зафиксирован 13 января 1927 года. Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, после 2000 года таких случаев в области не зафиксировано.

Обычно Васильевские морозы длятся один-три дня, но в 1940 году они продолжались 14 дней и были самыми продолжительными за весь период наблюдений. Самая же холодная погода со средней температурой воздуха минус 37,8 градуса отмечалась 13 января 1927 года.