27.06.2023
Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
27.06.2023
Международное ралли «Шелковый путь»
27.06.2023
В Селезянском сельском поселении Еткульского района появились новые социальные объекты
27.06.2023
ВСУ под Соледаром использовали отравляющие вещества
27.06.2023
Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года
В Калининском районе Челябинска снова «поработали» вандалы
27.06.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в осквернении могил на Градском кладбище
19.05.2023
Неизвестные «художники» Челябинска добрались до нового скейт-парка у «Юности»
04.02.2023
Два пьяных чебаркульца поломали праздничную ель при попытке взобраться на нее
08.11.2022
Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023