В Калининском районе Челябинска снова «поработали» вандалы

В Калининском районе Челябинска снова отметились вандалы, испортившие малые архитектурные формы в местах отдыха горожан.

Глава района Владимир Шамне сегодня, 28 июня, опубликовал в своем телеграм-канале фотографии испорченных элементов благоустройства, отметив, что проявления вандализма становятся для Калининского все более частыми. Неизвестные портят и крадут муниципальное имущество – как правило, урны и другие МАФы.

Владимир Шамне призвал челябинцев проявлять гражданскую ответственность, бережно относиться к благоустроенным пространствам и при обнаружении актов вандализма незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы.

Глава напомнил, что за порчу и хищение муниципального имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Только от нас самих зависит, как долго прослужат элементы благоустройства. Давайте сохраним то, что сделано для нас и наших детей!» - сказал Владимир Шамне.

Напомним, этой весной, в апреле, администрация Калининского района Челябинска заявила в полицию на неизвестных, похитивших более трех десятков металлических урн из сквера у органного зала «Родина» и сквера по улице Кирова между 23-й гимназией и храмом Святой Троицы.