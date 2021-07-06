В мэрии отреагировали на снос деревьев в центре Челябинска

В администрации Челябинска разъяснили ситуацию о сносе тополей и клена в центре города. Разрешение на вырубку деревьев не выдавалось.

Два тополя и один клен ясенелистый снесли на улицах Советская, 67, Пушкина, 56, а также на проспекте Ленина, 50.

«Девятого июня после получения сигнала от жителей и в связи с тем, что по указанным адресам не выдавалось разрешение ни на снос, ни на обрезку зеленых насаждений, на место оперативно выехали специалисты Управления экологии и природопользования и МКУ «Административно-техническая инспекция», - озвучили в администрации Челябинска.

На следующий день специалисты зафиксировали вырубку деревьев. Материалы направили в прокуратуру.

Напомним, прокуратура направила материалы проверки о сносе насаждений в полицию. Ущерб от вырубки деревьев составил 13 тысяч 422 рубля.