В пятницу в Челябинской области - мокрый снег и порывистый ветер

В пятницу, 22 октября, в Челябинской области ожидается мокрый снег с дождем, в ночные часы в горных районах – сильные снегопады. В отдельных районах отложение изморози, гололеда и мокрого снега на провода, местами сильное, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – до минус пяти градусов, при прояснении – до минус 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно еще понизится до 729 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 34 минуты, заход - в 17 часов 43 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 9 минут. Полнолуние.

По народному календарю – Яков Дровопилец.

В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки.

Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», - говорили в народе. Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом.

Именины в этот день: Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.