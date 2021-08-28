28.08.2021
С первого сентября 2021 года в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»
28.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
28.08.2021
НМУ в Челябинске продлятся до вечера субботы
28.08.2021
Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года
28.08.2021
ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников
27.08.2021
Полицейские Челябинской области взяли подростков под пристальное наблюдение
В субботу наступает молодое «бабье лето»
12.10.2020
«Бабье лето» еще неделю порадует жителей Челябинской области
15.09.2020
Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»
05.09.2020
«Бабье лето» в Челябинской области взяло небольшую передышку, но еще вернется
12.09.2018
Противоречивое бабье лето в Челябинской области
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021