В субботу наступает молодое «бабье лето»

В субботу, 28 августа, наступило молодое «бабье лето». Оно продлится до 11 сентября. А с 14 по 24 сентября, согласно народному календарю, будет старое бабье лето. Считается, что в эти дни возвращается летнее тепло.

Начало молодого бабьего лета приходится на день Успения Пресвятой Богородицы. Старое «бабье лето» отсчитывается с Семина дня, или дня Симеона Столпника (14 сентября).

Как пояснили в Челябинском Гидрометцентре, эти даты очень относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления.

Примечали, если погода в молодое бабье лето (кроме первого дня) была хорошая, то в старое бабье лето, с 13 по 21 сентября, ждали ненастья.

По погоде первого дня старого бабьего лета судили обо всей осени. Коли ясно, то и осень теплой и светлой будет. Остальные дни бабьего лета дождливые - осень сухой будет. И наоборот.

В Челябинской области синоптики обещают в выходные, 28 и 29 августа, - плюс 15-20 градусов, в понедельник, 30 августа, - плюс 17-22 градуса. Во вторник, 31 августа, температура воздуха немного понизится. В ночные часы обещают заморозки в северных районах, а также в горах и низинах.

Есть и такая примета: если молодое бабье лето ведренное – жди ненастья в старое. Пока синоптики прогнозируют небольшие дожди лишь 28 и 31 августа. В Челябинском Гидрометцентре отмечают, что оправдываемость этой народной приметы составляет 74% - из 23 случаев молодого бабьего лета старое повторялось лишь 6 раз.

В Гидрометцентре рассказали, что в Челябинске в период с 1956 по 2006 год «бабье лето» наблюдалось 27 раз (в 53% случаев), причем – 23 раза отмечалось молодое «бабье лето» и 10 раз – старое.

В разные годы «бабье лето» длится от нескольких дней до двух недель. Изредка случается осень без бабьего лета. В Челябинске продолжительность молодого «бабьего лета» составляла от 2 до 10 дней (в среднем 5 дней), старого – от 3 до 9 дней (в среднем 4 дня).

Говорили, молодое бабье лето начинается, а солнце засыпается. Считали, что до Успения пахать - лишнюю копну нажать. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. На Успение солили огурцы, а на Сергия (8 октября) - капусту рубили.

На бабье лето на Руси часто устраивались народные гуляния с хороводами. Начинались свадебные недели. Матушки пироги пекли и столы накрывали, за которыми девушки со всей деревни собирались. Женихи приезжали, чтобы невест посмотреть и выбрать. На «бабье лето» свадьбы играли.