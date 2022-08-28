28.08.2022
В Челябинске показали неискусственное искусство: ожившие картины, балет под открытым небом и рисование шваброй
27.08.2022
Четверо южноуральцев рабочих профессий из-за мошенников лишились почти миллиона рублей
27.08.2022
В Челябинской области открылся сезон осенней охоты-2022
27.08.2022
В Челябинске определили перевозчиков на пять автобусных маршрутов, аукционы продолжаются
27.08.2022
Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор троицкого суда убийце ребенка
27.08.2022
В Челябинской области беременным женщинам с невысоким доходом оказывают поддержку
В воскресенье наступает молодое «бабье лето»
14.09.2021
Старое «бабье лето» надолго не задержится в Челябинской области
28.08.2021
В субботу наступает молодое «бабье лето»
12.10.2020
«Бабье лето» еще неделю порадует жителей Челябинской области
15.09.2020
Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022