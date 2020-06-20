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В воскресенье - самый длинный день - южноуральцы встретят астрономическое лето

Среда обитания
Вчера, 23:41
Автор: 
Олеся Денисова

В воскресенье, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния. В Северное полушарие он принесет астрономическое лето, а в Южное полушарие – зиму.

«В 0 часов 44 минуты по местному времени солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира», - уточнили в московском планетарии. В Челябинске небесное событие произойдет на 2 часа 44 минуты.

В Северном полушарии в день летнего солнцестояния наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Продолжительность составляет 17 часов 25 минут. В Челябинской области в воскресенье и понедельник солнце взойдет в 4 часа 14 минут, закат будет в 21 час 39 минут. Далее в конце июня и июле солнце начнет спускаться ниже над горизонтом, делая световой день короче.

Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. Другими словами, в это время наша планета повернута практически все своим Северным полушарием на светило.

Считается, что день летнего солнцестояния обладает особой магией и энергетикой.

В день летнего солнцестояния некоторые планировали приехать в историко-культурный заповедник «Аркаим». Туристов предупреждают, в этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции туристы не смогут в этот день посетить древнее поселение. Работа заповедника приостановлена, до особого распоряжения закрыты лагерь и музей.

В ГУ МВД предупреждают, с 19 по 22 июня на территории заповедника будут выставлены посты ДПС, пешие и мобильные патрули. Участковые уполномоченные полиции перекроют все возможные въезды в заповедник»

Многие народы отмечают этот праздник. Так, у славян в этот день было принято совершать омовение в естественных водоемах, однако жители холодных регионов купались в бане.

Славяне посвящали этот день самому главному летнему празднику – Купале. Правда, сегодня день Ивана Купалы уже не совпадает с днем летнего солнцестояния из-за перехода на новое летоисчисление.

В обычаи празднования дня летнего солнцестояния вплетено много семейно-брачных мотивов, а также гадания. Гадали и девушки, и парни, часто используя для этой цели различные цветы и растения (чаще всего зверобой), иногда и какие-нибудь предметы.

Особо значимым считался канун праздника. На закате разжигали костры, в центре костра устанавливался шест, на который насаживали колесо или смоляную бочку. В некоторых регионах подожженные колеса или бочки скатывали с гор. Это символизировало солнцеворот. Все прыгали через костры, пели обрядовые песни. Девушки обменивались венками из цветов.

Считается, что, если кто-то найдет в этот день цветок папоротника его, то получит волшебные способности. Научится понимать язык животных и видеть клады, становиться невидимым и открывать любые замки.

На летний праздник существует множество примет. Если утром много росы, урожай обещает быть обильным. Плохая погода - к неурожаю. Если в ночь на солнцестояние небо будет звездным, в начале осени ожидается грибное изобилие. Тем, кто встретит рассвет на природе, здоровье и силы на весь год обеспечены. Если парень в этот день обольет девушку, вскоре они поженятся.

Если в этот день загадать желание, оно непременно сбудется.

В зависимости от сдвига календаря, летнее солнцестояние бывает 20 или 21 июня в Северном полушарии и 21 или 22 декабря в Южном полушарии.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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