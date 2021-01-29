Инфекционист - о вакцинации от ковида: противопоказания, последствия, заразен ли привитый

В Челябинской области родители отправили ребенка в школу в два часа ночи

Вице-премьер РФ посоветовала узнать мнение жителей насчет высадки деревьев на свалке в Челябинске

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко рекомендовала властям Челябинской области обсудить с жителями вопрос высадки деревьев на месте городской свалки в Челябинске, рекультивация которой завершится в 2021 году.

Вице-премьер сегодня, 29 января, прибыла с официальным визитом в Челябинск и в первую очередь посетила крупнейшую свалку ТБО, функционировавшую в черте города и закрытую в 2018 году.

«Все работы идут по графику, вариантов не успеть или недоработать нет. Вопрос: как дальше должна выглядеть территория и что будет на месте свалки? Я подумала про высадку деревьев (конечно, с учетом инженерных особенностей). Но на вопрос должны ответить именно жители», - написала в своем официальном аккаунте в Инстаграм Виктория Абрамченко.

Вице-премьер предложила губернатору и правительству области обсудить с жителями этот вопрос. «Предложила губернатору @alexeytexler.official провести такое открытое голосование», - сообщила Виктория Абрамченко.

Губернатор Алексей Текслер поддержал предложение вице-премьера. «Обязательно проведём!», - оперативно ответил губернатор под постом премьера в Инстаграм.

Один из пользователей поинтересовался: «Может на вопрос должны ответить специалисты в сфере экологии, инженерных изысканий, проектировщики? А уже на основе представленных ими обоснованных и визуализированных концепций, мастер планов, выбор сделают жители?!».

Виктория Абрамченко подтвердила: «Именно так».

Напомним, Челябинская городская свалка начала эксплуатироваться в 1949 году и была официально закрыта в сентябре 2018 года. Она занимает территорию площадью около 55 гектар. На ней размещено 17,5 миллиона кубических метров твердых коммунальных отходов.

Рекультивация свалки выполняется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Подрядчиком выступает предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический оператор». На ликвидацию бывшего полигона ТБО направлено 4,5 миллиарда рублей.