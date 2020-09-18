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ЗСО не будет принимать новое решение по границам Челябинского городского бора

Среда обитания
Сегодня, 09:15
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Автор: 
Любовь Юрина

Законодательное собрание Челябинской области не будет принимать новое решение по границам Челябинского городского бора, даже если принятое ими ранее постановление будет окончательно отменено в судебном порядке. Заново этот вопрос, если возникнет необходимость, уже будет решать региональное правительство.

Напомним, судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда (Санкт-Петербург) признала недействующим (со дня принятия) постановление Законодательного собрания Челябинской области от 26 декабря 2020 года о границах Челябинского бора.

Правда, власти намерены обжаловать решение апелляционного суда в Седьмом Кассационном суде общей юрисдикции.

Но даже если суд третьей инстанции поддержит принятое апелляционным судом решение и постановление регионального парламента будет признано противоречащим закону и отменено, заново определять границы Челябинского городского бора придется уже не депутатам, а областному правительству.

Напомним, в августе парламентарии на предпоследнем заседании в шестом созыве одобрили передачу полномочий по установлению границ памятников природы от ЗСО к правительству Челябинской области. Постановление вступило в силу с первого сентября 2020 года. Предложения по проектам границ формируются по результатам комплексных экологических обследований территорий памятников природы, проведенных областным министерством экологии.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Челябинский городской бор
Законодательное Собрание Челябинской области
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