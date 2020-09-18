ЗСО не будет принимать новое решение по границам Челябинского городского бора

Законодательное собрание Челябинской области не будет принимать новое решение по границам Челябинского городского бора, даже если принятое ими ранее постановление будет окончательно отменено в судебном порядке. Заново этот вопрос, если возникнет необходимость, уже будет решать региональное правительство.

Напомним, судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда (Санкт-Петербург) признала недействующим (со дня принятия) постановление Законодательного собрания Челябинской области от 26 декабря 2020 года о границах Челябинского бора.

Правда, власти намерены обжаловать решение апелляционного суда в Седьмом Кассационном суде общей юрисдикции.

Но даже если суд третьей инстанции поддержит принятое апелляционным судом решение и постановление регионального парламента будет признано противоречащим закону и отменено, заново определять границы Челябинского городского бора придется уже не депутатам, а областному правительству.

Напомним, в августе парламентарии на предпоследнем заседании в шестом созыве одобрили передачу полномочий по установлению границ памятников природы от ЗСО к правительству Челябинской области. Постановление вступило в силу с первого сентября 2020 года. Предложения по проектам границ формируются по результатам комплексных экологических обследований территорий памятников природы, проведенных областным министерством экологии.