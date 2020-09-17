Судьбу постановления ЗСО по Челябинскому бору будет решать Седьмой Кассационный суд

Дальнейшую судьбу постановления Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы будет решать Седьмой Кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, 16 сентября 2020 года судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) рассмотрела административное дело по апелляционной жалобе Владимира Казанцева и Андрея Талевлина на решение Челябинского областного суда от 20 мая 2020 года.

Истцы просили признать недействующим и противоречащим законодательству постановление ЗСО региона «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинского (городского) бора и его охранной зоны» в части изъятия территории памятника природы площадью 4,2321 гектара под строительство хирургического корпуса.

По мнению истцов, региональным парламентом нарушена установленная законом процедура.

Челябинский областной суд в мае 2020 года отказал истцам в удовлетворении данных требований.

«Судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда (Санкт-Петербург) отменила решение суда первой инстанции в указанной части», - пояснили в апелляционном суде.

В облсуде уточнили, отменено решение Челябинского областного суда в той части, где постановление регионального парламента признается законным.

Обычно, когда апелляционным судом отменяется решение суда первой инстанции, то оно либо направляется на новое рассмотрение, либо суд высказывает свою позицию.

В данном случае апелляционный суд плюсом вынес свое решение, признав постановление Законодательного собрания Челябинской области от 26 декабря 2020 года недействующим со дня его принятия. Решение вступило в законную силу.

Министерство экологии Челябинской области намерено обжаловать решение Второго апелляционного суда. Документы будут направлены в Седьмой Кассационный суд (Челябинск).