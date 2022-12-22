22.12.2022
Карталинца, который запугивал следователя, отдали под суд
22.12.2022
Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»
22.12.2022
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
22.12.2022
ММК и фонд «Металлург» подарят детям Магнитки новогоднюю сказку
22.12.2022
В Магнитогорске назвали лучших журналистов
22.12.2022
На Таганае турист устроил дебош
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
12.10.2022
В 2023 году в Челябинской области заработает Единая ипотека со сниженными ставками
17.06.2022
В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов
15.06.2022
Cбербанк будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами
15.06.2022
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022