Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад

В ноябре жители Челябинской области оформили в Сбербанке на 6,3% больше ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за ноябрь южноуральцы заключили почти 2,3 тысячи сделок по ипотеке.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, регион стал одним из тех субъектов РФ, где спрос на ипотеку вырос.

«В Челябинской области сохраняются привлекательные цены на жилье. В сочетании с льготной ипотекой это положительно влияет на спрос – южноуральцы понимают, что именно сейчас они могут купить квартиру на очень выгодных условиях. Кроме того, региональные девелоперы объявили о нескольких новых проектах, которые также стимулируют к покупке», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

По данным аналитиков Домклик, в первом полугодии покупательская активность в целом по стране сильно менялась: в феврале-марте зафиксирован ажиотажный спрос на недвижимость и количество ипотечных сделок выросло на 25% по сравнению с февралём и мартом 2021 года.

В мае-июне спрос резко упал из-за роста цен на жильё и ужесточения условий ипотеки. По сравнению с маем — июнем 2021 года сделок стало на 66–80% меньше.

В III квартале 2022 года рынок недвижимости начал восстанавливаться. Количество сделок по сравнению со II кварталом выросло в 2,8 раза, а отставание от показателей 2021 года снизилось до 10%. Основные причины - снижение ключевой ставки ЦБ до докризисного уровня (8%) и наличие льготных программ и скидок от застройщиков.