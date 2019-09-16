Челябинск участвует в федеральном проекте обновления общественного транспорта

Общественный транспорт в России обновят по федеральному проекту государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. На первом этапе программы в нее включено десять городов, в том числе и Челябинск.

Эту информацию подтвердила временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова.

«Есть такая информация, но мы являемся только участниками обсуждения. Все переговоры ведет правительство Челябинской области», - сообщила Наталья Котова.

Как сообщает «Коммерсант», правительство России обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стала государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. На старте программы речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся «в высокой степени готовности» - в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани. Общий объем инвестиций в них составит миллиардов рублей, из них 196 миллиардов пойдут на обновление подвижного состава. Будет приобретено 5,9 тысяч автобусов, 1,5 тысяч трамвайных вагонов, 1,3 тысяч троллейбусов. 112 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию инфраструктуры.

По задумке авторов проекта, 15% от общего объёма инвестиций составят частные вложения, 25% — капитальный грант, а 60% - заёмные средства. Планируется софинанисирование проекта и из федерального бюджета.

В Челябинске «перезагрузка» парка общественного транспорта уже началась. Третьего сентября в Челябинск поступили первые 17 низкопольных автобусов, которые работают на природном газе. Выбор в пользу покупки такого транспорта был сделан с учетом общественного мнения при обсуждении на транспортном форуме 24-го мая 2019-го года. Автобусы окрашены в зеленый цвет, который горожане выбрали путем голосования. Машины приспособлены для маломобильных групп населения. В самом салоне есть специальное место для инвалидов и связь с водителем. Также автобусы оборудованы Wi-Fi–роутерами.

Курсировать новые автобусы будут по маршруту №64. Планируется, что они выйдут на линию уже в конце этой недели.

До 19 ноября в город приедут еще 49 подобных машин.