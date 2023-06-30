Челябинская область и Росбанк будут развивать сотрудничество

Правительство Челябинской области и Росбанк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом, определяющим общие принципы совместной работы, поставили губернатор Алексей Текслер и председатель правления банка Наталья Воеводина, сообщает пресс-служба областного кабмина.

Соглашение предусматривает информационное сотрудничество и взаимодействие, направленное на развитие экономики и промышленности региона.

Глава региона подчеркнул, что у банка серьезная, амбициозная стратегия, а в регионе большое количество инициатив, в том числе частных инвесторов. «Я сторонник того, чтобы повышать доступность кредитов для промышленности, - отметил Алексей Текслер. - Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны, и будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы. Но драйв развитию экономики, конечно, дает малый и средний бизнес - промышленный, интеллектуальный, современный, с серьезными компетенциями. Его рост надо поддерживать, это наша общая задача».

Среди возможных направлений совместной работы финансирование значимых предприятий области, сотрудничество по вопросам поддержки МСП, мероприятия по повышению финансовой грамотности граждан.

Наталья Воеводина отметила, Росбанк является партнером крупнейших предприятий металлургической, машиностроительной, пищевой, добывающей и других важных отраслей промышленности Челябинской области, активно сотрудничает с организациями бюджетной сферы.

Подписанное соглашение послужит стимулом для дальнейшего комплексного развития сотрудничества между Росбанком и правительством Челябинской области. «Большое внимание будет уделяться в том числе внедрению и совершенствованию современных банковских технологий, реализации инвестиционных проектов с целью технической модернизации предприятий региона и инновационного развития предпринимательства», - подчеркнула Наталья Воеводина.