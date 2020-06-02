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Челябинская область лидирует по темпам перечисления субсидий аграриям

Экономика
Сегодня, 12:07

В Челябинской области завершается массовый сев яровых культур, отдельные районы уже завершили посевную. По темпам перечисления субсидий Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров в стране.

По оперативным данным, в Челябинской области яровыми культурами засеяно один миллион 632 тысяч гектаров (94% к плану), в том числе 1343 тысяч гектаров - зерновыми и зернобобовыми культурами (95% к плану), 184 тысяч - масличными культурами (91%). Почти на сто процентов высажены картофель и овощи. Осталось посеять яровые культуры на площади 104 тысячи гектаров.

Как сообщили в пресс-службе минсельхоза региона, полностью завершен сев в Чебаркульском, Сосновском, Пластовском, Кунашакском, Красноармейском, Аргаяшском и Агаповском районах.

Кроме того, выполнено поручение губернатора региона по доведению субсидий южноуральским аграриям в объеме более одного миллиарда рублей до 1 июня для поддержки на период проведения посевных работ.

Челябинская область по результатам работы за пять месяцев 2020 года вошла в десятку регионов России, показавших наиболее высокие темпы доведения государственных субсидий до аграриев. Из трех миллиардов 19 миллионов рублей годовой господдержки до получателей доведен один миллиард 56 миллионов.

Выплачены компенсирующие субсидии на возделывание картофеля и овощей, на поддержку мясного скотоводства, на поддержку производства собственного молока, на поддержку племенного животноводства, микропредприятиям и фермерам на единицу посевных площадей.

Также выплачены субсидии на возмещение затрат по инвесткредитам, на проведение химмелиорации, на реализацию товарного молока, на несвязанную поддержку крупным и средним предприятиям.

Идёт перечисление субсидий на компенсацию затрат на единицу продукции растениеводства.

 

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