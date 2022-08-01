Челябинские недострои уйдут с «молотка»

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям объявил восемь аукционов по продаже девяти объектов незавершенного строительства, изъятых у собственников по решениям суда. Первые торги состоятся уже завтра, второгоа августа.

Как сообщили в администрации Челябинска, второго август состоятся торги по продаже объекта незавершенного строительства площадью застройки 118 квадратных метров со степенью готовности 20 %, расположенного по улице Воробьева, д. 31.

Начальная цена предмета аукциона составляет 447 000 рублей.

Уже девятого августа пройдут два аукциона, где планируется реализовать объект незавершенного строительства, расположенный по улице Васенко, 94.

Начальная цена предмета аукциона составляет девятнадцать миллионов тридцать пять тысяч триста рублей.

Вид разрешенного использования: для строительства гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машино-мест.

Еще одни объект – это объект площадью 168 квадратных метров. расположенный по улице Батумская.

Начальная цена предмета аукциона составляет 513 630,00 рублей.

16 августа состоятся торги по продаже объекта незавершенного строительства , расположенного по Бродокалмакскому тракту, а также двух объектов по улице Автодорожная. Там планируется, что появятся автозаправочная станция и автомоечный комплекс.

23 августа на торги будут выставлены объект незавершенного строительства, расположенный в Металлургическом районе по улице Румянцева, объект незавершенного строительства, расположенный по проспекту Победы.Он предназначен для строительства гостиничного комплекса.

30 августа пройдет аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по улице Валдайской.

Отметим, что по состоянию на конец июля текущего года комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям получено 29 вступивших в законную силу решений судов об изъятии путем продажи с публичных торгов 31 объекта незавершенного строительства в городе Челябинске. Из них десять объектов уже проданы по результатам аукционов.