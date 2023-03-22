Челябинские журналисты сразились в игре «Ключевая ставка»

Специалисты Челябинского отделения Банка России провели для студентов ЮУрГУ и южноуральских журналистов деловую игру «Ключевая ставка». Акулам пера и будущим финансистам пришлось напрячь мозги, чтобы разгадать «экономический ребус». В их числе была и корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ».

Сначала строгий фейс-контроль на входе, а это и понятно, участников деловой игры «Ключевая ставка» запускают туда, где хранится золотовалютный запас России. А затем командам-участникам раздали задания. Пять команд и у каждой из них свои «финансовые вводные» (кстати, к каждой был представлен экономист-наставник из банка). Каждой была предоставлена тема, в рамках которой команда должна была собрать необходимую информацию, выработать совместное решение по развитию ситуации с ключевой ставкой.

В моей команде была коллега из «АиФ» и четыре студента второго курса факультета экономики ЮУрГУ. Нам досталась специализация «Денежно-кредитные условия».

Вот вводные: «С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия несколько смягчились. Депозитные ставки снизились, кредитные показали незначительное снижение. Ставки по депозитам для населения и бизнеса уже сократились на 0,2 пункта. Снижение доходностей ОФЗ создает условие для снижения депозитно-кредитных ставок в будущее. На это в том числе повлияли ожидания участников финансового рынка о траектории ключевой ставки Банка России. Замедление инфляции быстрее прогноза и снижение инфляционных ожиданий с прошлого месяца позитивно отразилось на снижении рыночных процентных ставок по кредитам и депозитам. При этом опросы показывают, что для многих предприятий по- прежнему остаются неприемлемо дорогими».

Потом появляется дополнительная информация, что по оценкам минэкономразвития, сформировавшиеся денежно-кредитные условия не могут обеспечить увеличение кредитной активности, которая так необходима для развития экономики. При этом готовой темп прироста выдачи новых кредитов составил всего 4,1 процента, а темп прирост розничного кредитования оставался высоким – более десяти процентов.

У других команд другие данные. У кого-то о росте промышленного производства, у кого-то о положении в сельском хозяйстве. У всех все разное. Единственные данные, которые были доступны всем командам – в стране будет проходить чемпионат по футболу. И ключевой вопрос – что делать Банку России с ключевой ставкой? Повышать? Понижать? Оставить на прежнем уровне?

За каждым игровым столом развернулись жаркие дискуссии, ведь зная только одну сторону вопроса невозможно принять правильное решение:

- Люди берут кредиты не на поддержку уровня жизни, а часто на развлечения. Но при этом они не могут себе купить мебель или дорогое авто;

- Мой прогноз, что доходы у населения расти не будут, а спрос на дорогие покупки будет падать;

- Снижается спрос на нефтепродукты и продукцию металлургии;

- Ушел потребитель сахара. Цены снижаются, на складах запасы;

- В промышленности есть рост, но есть стагнация в автотранспортном секторе. В ближайшие два года будет снижение производства.

Эти тезисы участники команд уже озвучивали для своих конкурентов. А после этого ответ на самый главный вопрос – что делать с ключевой ставкой. Наша команда ответила «Понижать», ответ был правильным, но место оказалось вторым. Всему виной стал неправильный стратегический ход. Всем командам нужно было выбрать лучший доклад по экономический ситуации, который представили соперники (за это начисляются дополнительные баллы) и наша команда (как и все остальные) решила - за худший доклад проголосовать, как за лучший. Это и стало огромной ошибкой и стоило первого места.

«Не получилась выиграть. Наша стратегия не сработала. Если честно, то за дело поплатились», - говорит студент второго курса ЮУрГУ Максим Ильин.

Хотя на самом деле, в этой деловой игре не было проигравших. Ведь целью игры являлось ознакомление студентов и журналистов с задачами и принципами денежно-кредитной политики Банка России, а также развитие навыков командной работы. Формат деловой игры позволил отработать практические навыки, необходимые в профессиональной деятельности.

«И студенты, и журналисты успешно сориентировались в экономической ситуации. Они систематизировали полученную информацию и приняли правильное решение», - отметила эксперт челябинского отделения Банка России Марина Винникова.

Банкиры уверены, что такая «зарядка для мозгов» была полезна и студентам, и журналистам. Они не прочь вновь повторить подобные «финансовые» встречи. Благо, что современные экономические реалии подкидывают все новые и новые задачи.