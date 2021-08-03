Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов

Челябинское УФАС России признало необоснованной жалобу на закупку 40 автобусов. Начальная цена контракта составляет 551 миллион рублей, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства региона.

“Изложенный подателем жалобы довод о нарушении действующего законодательства при проведении аукциона на поставку автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива, не нашел подтверждения”, - пояснили в пресс-службе.

Как ранее информировало агентство “Урал-пресс-информ”, в Челябинское УФАС России с жалобой обратилось ООО “Газомоторное топливо-Раритек” (Челябинск). Заказчиком является администрация Челябинска.

“По данным с сайта c zakupki.gov.ru, победителем признано ООО «ВОЛГАБАС ГРУПП» с ценовым предложением 465,9 миллиона рублей, - озвучили в пресс-службе Челябинского УФАС.

По мнению антимонопольного органа, проведение аукциона в части заключения контракта может быть продолжено.