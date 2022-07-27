«День Уральского поля-2022» покажет «перезагрузку» рынка сельхозтехники

Крупное отраслевое мероприятие Уральского федерального округа - Восьмая окружная выставка-форум «День Уральского поля-2022» состоится четвертого августа в Кетовском районе Курганской области.

Как сообщили в минсельхозе Челябинской области, в этом году сельхозтоваропроизводители и поставщики с особым нетерпением ждут перезагрузки делового общения «вживую» и показов в работе новинок сельхозтехники и оборудования на открытых площадках и в полевых условиях. «День Уральского поля-2022» наглядно покажет решения и намерения поставщиков в новых ситуациях, когда перестраиваются логистические и финансовые цепочки, перепрофилируются уже известные компании, реагируя на требования аграрного производства. И как результат – на рынке России появляются совершенно новые марки и производители, и порой они выглядят неожиданно интересно в данных условиях.

На демо-площадках выставки покажут новую технику, как модернизированную, все более «умнеющую», так и совершенно новые марки. Посетители ознакомятся и оценят инновационные технологии и решения для разных направлений аграрного производства. Обязательно проявят свою активность и агрохимические компании и производители удобрений, в том числе, биологических и органических.

В рамках деловой программы состоится форум «Зерно России через призму международной обстановки», на котором обсудят вопросы конкурентоспособности и логистики российского зерна на мировом и внутреннем рынке, внедрение искусственного интеллекта в АПК, сервисного сопровождения и ремонта техники в текущих условиях, вопросы поставки запчастей и оборудования, импортозамещающие решения, и, конечно, участие государства в решении вопроса обновления машинно-тракторного парка российских аграриев.

Горячие ценовые переговоры, обсуждения, яркие презентации и показы, споры о преимуществах новых марок и моделей, поиск новых поставщиков – все это ожидает посетителей выставки «День Уральского поля-2022» в текущем году. Именно здесь наглядно будет видно всех производителей и дилеров, кто не упустит свою возможность занять уверенные позиции в новых условиях, переориентироваться и работать со все более технологичным и продуктивным аграрным производством.

В рамках выставки «День Уральского поля-2022» также состоятся зрелищные соревнования по силовому экстриму и много призов и подарков от компаний-участников мероприятия.