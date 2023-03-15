Экопромышленный парк в Миассе будет перерабатывать 41,4 тысячи тонн отходов во вторсырьё

Предприятия экопромышленного парка, который расположится на территории Миасского городского округа в Челябинской области, будут перерабатывать во вторсырьё до 41 тысячи 400 тонн пластиковых отходов и текстиля. Реализацию проектов резидентов поддержит Российский экологический оператор (ППК «РЭО) за счет средств от выпуска облигаций.

Как сообщает пресс-службе РЭО, уже пять компаний выразили желание стать резидентами ЭПП: ООО «Сансара», ООО «Символ», ООО «Чистый Челябинск», ООО «Новаполимер» и ООО «Немузеймусора».

Стоимость объектов предприятий оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

«По проекту „Сансары“ РЭО входит в уставный капитал компании и готов его финансировать за счет облигаций после того, как проект пройдет государственную экспертизу. Сумма финансирования проекта будет определена после завершения проектирования, но мы ориентируемся примерно на 1,45 миллиарда рублей», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

ООО «Сансара» планирует построить в экопромышленном парке завод по утилизации и регенерации пластиковой тары (ПЭТ) мощностью переработки 23 тысячи тонн в год.

ООО «Символ» намерен создать предприятие по регенерации полимеров мощностью три тысячи тонн в год. «Чистый Челябинск» собирается заниматься утилизацией плавающего и тонущего пластика в объеме 8,4 тысячи тонн в год, «Немузеймусора» - утилизацией до двух тысяч тонн текстильных изделий в год. «Новаполимер» планирует создать производство по регенерации полимеров мощностью пять тысяч тонн в год.

Эти организации в настоящий момент делают предпроектные исследования и собирают информацию для проектирования производственных объектов, отметили в пресс-службе РЭО.

Реализацию проектов резидентов РЭО поддержит за счёт средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зелёных.

Чтобы стать резидентом экопромышленного парка, компании необходимо заключить с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» договор аренды земельного участка в целях организации и ведения промышленного производства.

Напомним, экопромышленный парк разместится на территории Миасского городского округа. На его создание было выделено из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. К строительству экопромышленного парка планируется приступить в 2023 году. «Коммунальные отходы поступать на данную площадку не будут - сюда будут привозить только чистое вторсырье, пригодное для дальнейшей переработки, - пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. - Кроме того, объект предполагает также создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в местный бюджет».

Резиденты экопромышленного парка также могут рассчитывать на льготы и иные меры государственной поддержки, определенные нормативными актами Челябинской области и Российской Федерации.

Экопромышленный парк будет запущен в 2024 году.