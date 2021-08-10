Автопокрышки со дна Тургояка отправятся на переработку

Более сорока тонн автопокрышек, поднятых со дна Тургояка (Челябинская область), отправятся на переработку. Об этом заявил сегодня, десятого августа, замминистра экологии региона Виталий Безруков.

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Уже вчера, девятого августа, первая партия автопокрышек покинула береговую линию памятника природы. А в ближайшие дни сорок тонн отходов III и IV класса опасности отправятся на переработку на одно из перерабатывающих предприятий для последующей утилизации и производства вторсырья в Коркино.

«Несколько десятилетий сотни автомобильных покрышек пролежали на дне Тургояка. Они привезены были сюда, когда уровень воды был ниже с целью создания искусственной береговой линии для прежнего яхт-клуба и являлись частью пирса. В основном это шины от КамАЗов, БелАЗов. Со временем эти покрышки в воде начали разлагаться, и все вредные вещества поступали в озеро, которое является особо охраняемой природной территорией, тем самым наносили вред всей экосистеме водоема», - рассказал Виталий Безруков.

Руководитель общественной организации «ДИМСИ», автор проекта «Экологический дайв-десант озер Южного» Павел Бубенков рассказал, что Тургояк хранит в себе немало секретов. Например, за Золотым пляжем под водой можно найти футбольное поле, турники, брусья, а в районе яхт-клуба «Заря» на глубине шести метров затоплен пирс, к которому раньше швартовались яхты.

«Тургояк - одно из немногих озер, которое не сохраняет свои берега. Со временем, через 40-50 лет, под водой осталось то, что раньше размещалось на берегу, в том числе и покрышки. Если с шинами от легковых авто трудностей у нас не возникло, то с колесами от БелАЗа пришлось повозиться. На подъем одного весом в 1,5 тонны уходило в среднем 15-20 минут. И это при наличии специальной техники, команды. Нам даже пришлось нарушить некоторые технические требования при организации работы. Так, например, при применении крана водитель должен видеть, что вытаскивает, а тут ему пришлось довериться дайверам», - рассказал Павел Бубенков.

На предприятии-переработчике ООО «ВторРесурс» добытым автопокрышкам дадут новую жизнь. Из старых шин изготовят вторсырье для производства резиновых покрытий, плиток, асфальта и других стройматериалов.

Напомним, 24 июля, в рамках Всероссийской акции «Вода России» берега и дно озера Тургояк были очищены от бытового мусора. Специальным гостем экологического субботника стала актриса шоу «Уральские пельмени», блогер, постоянный амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова. Позднее звезда на своей странице в социальной сети Instagram рассказала подписчикам об итогах проведения субботника и назвала Тургояк самым шинным озером России.