10.08.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки
10.08.2021
Директор хлебокомбината Копейска стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты
10.08.2021
Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент
10.08.2021
Новое назначение в миндотрансе Челябинской области
10.08.2021
Автопокрышки со дна Тургояка отправятся на переработку
10.08.2021
Полицейские Челябинска задержали жителя республики Марий Эл с крупной партией экстази
Автопокрышки со дна Тургояка отправятся на переработку
09.08.2021
Евгений Папунаишвили в Челябинской области учится лепить уральские пельмени
07.08.2021
Пострадали женщины и ребенок: по факту возгорания катамарана на Тургояке могут возбудить уголовное дело
05.08.2021
«Гражданский патруль» нашел способ решить проблему с мусором вокруг Тургояка
27.07.2021
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова назвала Тургояк самым шинным озером России
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021