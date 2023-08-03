Фабрики матрасов планируют увеличить темпы производства

Несмотря на то, что два последних года были непростыми для бизнеса и экономики в целом, фабрики матрасов и товаров для сна пережили кризис относительно легко. Более того, уже в первые месяцы 2023 года российские бренды из числа флагманов индустрии нарастили продажи.

Работа с регионами

Первый фактор, повлиявший на относительно быстрый выход из кризиса – начало активной работы с регионами. Справедливости ради стоит отметить, что многие интернет-гипермаркеты уже сотрудничали с покупателями в рамках дистанционной обработки заказа до 2022 года. У многих представителей российских брендов были свои филиалы в областных центрах. Благодаря грамотной маркетинговой стратегии и ценовой политике, нацеленной на платежеспособность клиентов, гипермаркеты привлекли новых покупателей. Как итог – увеличенные объемы выпуска.

Доставка по новому формату

В контексте работы с регионами нельзя не отметить новый формат логистики. Сейчас матрасы (несмотря на габариты изделий) доставляются достаточно быстро – в мегаполисах за 1-2 дня, в регионы – за 3-5 дней. Причем, теперь заказы везутся сразу от фабрики клиенту, без необходимости отгрузки на складе ритейлера, что ожидаемо приводило бы к задержкам.

Исключением остаются самые отдаленные уголки страны, но тот факт, что и туда можно заказать матрасы у прямого дилера фабрик, говорит об освоении региональных рынков, независимо от географического положения. Новые клиенты стимулируют развитие отрасли и стабильный выпуск матрасной продукции. К тому же, аудиторию из тех регионов, где до этого не было филиалов, привлекает единый ценник и покупка продукции у дилера.

Новые материалы и технологии

Стоит отметить и новинки матрасной индустрии от российских фабрик, которые уже занимают освободившиеся ниши после ухода иностранных конкурентов. Самым слабым звеном для российских фабрик оказались матрасы на основе элитных материалов, но и в этом направлении у отечественных брендов есть свои наработки.

Благодаря построению новых цепочек логистики для поставок исходного сырья и интеграции в производство новых технологических процессов производства с использованием локального сырья, фабрики смогли пополнить каталоги матрасами разных ценовых категорий – от премиум изделий с латексом до уникальных матрасов на основе жестких наполнителей из технической конопли.

По материалам сайта https://www.matras.ru/

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