«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу

Финский энергоконцерн Fortum сегодня, 12 мая, заявил об уходе с российского рынка. Такое решение принято в связи с невозможностью в условиях санкций развивать российское подразделение. Об этом говорится на сайте корпорации.

«Основной акционер корпорация Fortum, объявила о том, что начинает процесс контролируемого выхода с российского рынка.<…>Решение акционера, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона. Планируемый выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала, не повлияет на устойчивое финансовое и технологическое положение компании…», - сообщает пресс-служба ПАО «Фортум» со ссылкой на исполнительного директора, главу дивизиона «Россия» Александр Чуваев.

Напомним, что концерну Fortum принадлежит 98% акций российского ПАО «Фортум», в структуру которого входят семь тепловых электростанций. Три из них размещаются в Тюменской области, четыре в Челябинске.

По словам директора по коммуникациям уральского филиала компании Дениса Литошика, смена акционеров никак не скажется на работе челябинских теплоэлектростанций.

«Мы как компания технологически и операционно независимы от акционера. Ситуацию нельзя интерпретировать как закрытие чего-то. Наши предприятия и персонал продолжат работу. Акционер просто объявил о выходе из капитала, это его право», - сообщил Денис Литошик.

Добавим, что концерн Fortum владеет также около 30% акций ТГК-1 (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»). Кроме того, финская корпорация –основной акционер немецкой Uniper, которая в свою очередь имеет пакет акций в размере 83,73% энергокомпании «Юнипро». «Фортум» и «Юнипро» принадлежит в России 12 электростанций мощностью 15,5 ГВт.