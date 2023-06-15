15.06.2023
Месячная аудитория «СберБанк Онлайн» составит 80 миллионов пользователей
15.06.2023
В Сбере заявили о перспективах роста ВВП благодаря искусственному интеллекту
15.06.2023
«Газпром нефть» обеспечит высокотехнологичными маслами предприятия Челябинской области
15.06.2023
Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров - 500 тысяч
15.06.2023
Экс-директора «Челябоблинвестстроя» снова не выпустили из СИЗО
15.06.2023
В Красноармейском районе после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик
«Газпром нефть» обеспечит высокотехнологичными маслами предприятия Челябинской области
15.06.2023
Челябинская область и Беларусь станут ближе друг другу
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
14.06.2023
Глава Челябинского минобрнауки после отставки переходит на работу в педуниверситет
14.06.2023
Глава минобрнауки Челябинской области уходит в отставку
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023