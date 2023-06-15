«Газпром нефть» обеспечит высокотехнологичными маслами предприятия Челябинской области

Правительство Челябинской области и «Газпром нефть» заключили соглашение о поставках автомобильных и индустриальных масел. Документ о стратегическом партнерстве компании и региона подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора.

Высокотехнологичную продукцию в Челябинскую область будет поставлять Омский завод смазочных материалов «Газпром нефти». Ассортимент включает свыше одной тысячи видов масел для различной техники, в том числе для оборудования металлургических и горнодобывающих комбинатов. Вся продукция «Газпром нефти» сертифицирована и имеет допуски производителей оборудования.

Компания предоставит предприятиям региона доступ к единственному в России сервису предиктивной диагностики. Технологии искусственного интеллекта системы анализируют показатели работающего масла и выдают рекомендации по сервисному обслуживанию узлов и систем. Диагностика с помощью цифрового продукта «Газпром нефти» показывает высокую точность, что подтверждено независимыми лабораторными исследованиями.

В пресс-службе губернатора напомнили, в декабре 2021 года председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Алексеем Текслером была утверждена дорожная карта. Ее мероприятия предусматривают расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Челябинской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Данный формат оказался крайне эффективен.

Стороны обсудили возможность подписания такой же дорожной карты с ПАО «Газпром нефть». В настоящее время уже получены предложения по развитию сотрудничества и выстраиванию производственной кооперации от нескольких южноуральских предприятий.