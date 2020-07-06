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ГРЦ Макеева возлагает большие надежды на будущих ракетостроителей-"целевиков"

Экономика
Сегодня, 12:26

Специалисты кадровой службы АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) провели встречу с выпускниками школ, планирующими поступать по целевому направлению от предприятия.

Если раньше все претенденты на целевое обучение собирались вместе в кадровой службе, то в этом году встречи проходили в онлайн-режиме в течение пяти дней.

Более сорока ребят из городов Южного Урала (преимущественно Миасса, Златоуста, Карабаша, Челябинска) смогли задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. А интересовали молодежь не только порядок поступления и обучения, но и организация производственных практик на предприятии, специфика работы, меры материальной поддержки, которую оказывает "целевикам" государственный ракетный центр, и зона ответственности.

"Впечатления от общения с будущими ракетостроителями самые положительные. Умные, рассудительные, самостоятельные, а главное, мотивированные на серьезную учебу в вузе и дальнейшую успешную работу в Государственном ракетном центре. Кстати, у многих ребят родители работают на нашем предприятии", - отметила инженер первой категории кадровой службы ГРЦ Анжела Коновалова.

Как сообщает пресс-служба ГРЦ Макеева, целевой набор от ракетного центра открыт в ЮУрГУ и его миасском филиале, УрФУ и ЧелГУ, а также в столичных вузах - Московском авиационном институте и БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург).

По предварительным данным, большинство претендентов на целевое обучение, связывают свои надежды со специальностью "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов". Кому и куда удастся пройти по конкурсу и поступить, станет известно совсем скоро - после сдачи ЕГЭ.

 

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ГРЦ им. Макеева
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