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Итоги конкурса видеоисторий «Бизнес Баттл»

Экономика
Сегодня, 12:24

В Челябинске завершился межрегиональный конкурс на лучшую предпринимательскую видеоисторию “Бизнес Баттл”, приуроченный ко Дню российского предпринимательства. Всего на конкурс заявились 34 участника из Челябинской, Курганской областей, Республики Бурятия. Организатором мероприятия выступило Челябинское областное отделение “Опора России”.

Церемония подведения итогов прошла в среду, 10 июня, в МФЦ “Территории Бизнеса” в необычном онлайн-формате с прямыми включениями видеообращений по ВКС членов жюри и участников.

Открывая мероприятие, председатель ЧОО “Опора России”, председатель жюри Артем Артемьев отметил уникальность конкурса и его участников: “Сегодня мы говорим о настоящих героях. О предпринимателях, которые распахнули душу, рассказав такую историю о своем бизнесе, которую в иных обстоятельствах не рассказывали бы. Ситуация, в которой нам всем пришлось находиться, показала, что необходимо помогать и поддерживать друг друга. Те экспертные инициативы по мерам поддержки, которые высказывала Опора России, смогли помочь тысячам предпринимателей по всей стране, и мы продолжаем двигаться дальше”

Выступая с приветственным словом, министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева подчеркнула важность развития в регионе малого и среднего бизнеса. “В Челябинской области реализуются не только федеральные меры поддержки, но и дополнительно разрабатываются региональные. Деловые объединения, в том числе «Опора России», - это наши партнеры по разработке мер поддержки экономики и верные друзья предпринимателей. Это посредники, благодаря которым происходит диалог и сближение власти и бизнеса, что сейчас очень важно”, - сказала она.

В результате конкурентной борьбы в финал конкурса по трем номинациям прошли 10 участников. Победителями в номинациях стали:

“Лучшая личная история” - ведущий, оратор и актер Роман Корзун;

“Лучший бизнес-проект” - “Фабрика трав” Анастасии Симоновой (Миасс);

“Лучший мотивирующий ролик” - Канат Байбачинов, снявший ролик “И преподаватели становятся предпринимателями”.

Кроме того, дополнительными призами от партнеров были отмечены видеоистории Эдуарда Мухамадеева и Екатерины Шишкиной.

В завершении церемонии генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области “Территория Бизнеса” Артур Юсупов объявил о том, что конкурс на лучшую предпринимательскую видеоисторию “Бизнес баттл” получит свое продолжение в проекте “Битва за Бизнес”. Проект будет запущен в июле и продлится три недели. Предпринимателей ждут тренинги с экспертами и наставниками, интересные задания и мастер-классы. В подарок каждый участник видеоконкурса получил возможность принять участие в новом проекте “Территории Бизнеса”.

ЧОО “Опора России” выражает благодарность:

- Фонду развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» за техническую и организационную поддержку церемонии награждения;

- партнерам мероприятия за предоставленные призы: президенту Национального парка “Тургояк” Олегу Сиротину и директору по развитию АО “Обувная фирма “Юничел” Алексею Денисенко;

- за активное участие и поддержку вице-председателю ЧОО “Опора России” Дмитрию Клеутину и председателю Комитета по промышленности ЧОО “Опора России” Евгению Илле;

- информационным партнерам: Коммерсант - Южный Урал, ИА “Урал-Пресс-Информ”, ИД “ГранадаПресс”, радио и сайт Business FM, журнал План Б.

Трансляцию церемонии награждения вы можете увидеть на Ютуб-канале Afanasevpress и страницах социальных сетей ЧОО «Опора России” в “Вконтакте”, “Фейсбук, “Инстаграм”.

 

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