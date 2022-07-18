Комплекс холодной прокатки ММК: десять лет в строю

В 2012 году Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) завершил строительство нового комплекса холодной прокатки в ЛПЦ №11, и 16-го июля вторая очередь масштабного проекта была введена в эксплуатацию в присутствии президента России Владимира Путина.

Основное предназначение данного комплекса – производство качественного холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобилестроения, производителей бытовой техники и строительной отрасли. В состав технологического оборудования комплекса входят непрерывная травильная линия турбулентного травления в соляной кислоте, совмещенная с пятиклетевым станом холодной прокатки производительностью 2,1 миллиона тонн в год; агрегат непрерывного горячего оцинкования производительностью 450 тысяч тонн в год; комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования производительностью 650 тысяч тонн в год.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», общая стоимость строительства комплекса составила около полутора миллиардов долларов.

Первая очередь комплекса – стан-тандем 2000 холодной прокатки – была запущена в июле 2011-го года. Участие в запуске принимал Владимир Путин, который нажал на символическую кнопку «Пуск», расписался на первом рулоне листа и отметил, что запуск стана – «действительно большое событие, не только для Магнитки, а вообще для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны».

Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, в свою очередь, заявил, что «ввод в эксплуатацию стана 2000 позволит ММК обеспечить потребителей высококачественным холоднокатаным и оцинкованным листом, в том числе из высокопрочных марок стали».

Через год была сдана вторая очередь комплекса. В тот же день Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание о состоянии и перспективах развития черной металлургии, на котором дал высокую оценку инвестиционным усилиям Магнитогорского металлургического комбината по созданию в России новых высокотехнологичных предприятий и положительно оценил опыт ММК по повышению экологической безопасности производства.

За годы работы высокотехнологичного и современного комплекса холодной прокатки ММК его продукция получила высокую оценку и одобрение со стороны предприятий автомобильной отрасли страны: как традиционных отечественных автопроизводителей, так и иностранных автоконцернов, локализующих свои мощности в России.

Благодаря технологическим возможностям комплекса, Магнитогорский металлургический комбинат прочно занимает позиции ведущего российского поставщика металлопродукции для автомобилестроения.