Магнитка увеличила бюджет

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) распределили средства на социальные нужды.

На заседании городского Собрания утверждены изменения в бюджет. городская казна по доходам и соответственно расходам увеличилась на более, чем на 400 млн. рублей за счёт поступлений из вышестоящих источников.

Таким образом, общий объем доходов на текущий год составил 15,7 млрд. рублей, расходов - 16,6 млрд. рублей

Поступившие средства распределены на оборудование детской игровой площадки в школе-интернате, ремонт кровли Дворца творчества детей и молодежи, замену линолеума в детских садах и оборудование для пищеблоков в школах.

А также эти средства пойдут на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, поддержку детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, на выплату стимулирующего характера работникам в период коронавирусной инфекции, на социальную поддержку молодых семей в приобретение жилья.

Депутаты отметили, что в непростых экономических условиях, вызванных пандемией, город сохраняет все социальные обязательства перед жителями.