Максимальный размер больничного в 2023 году увеличится

В 2023 году увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, сообщает Минтруд РФ.

Размер больничного зависит от продолжительности страхового стажа работника, от заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности и от МРОТ на момент выплаты.

Если страховой стаж составляет восемь лет и более, то больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка. В 2022 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет составляет 78 тысяч 207 рублей за полный календарный месяц. В 2023 года она вырастет до 83 тысяч 204 рублей

При страховом стаже от пяти до восьми лет, больничный рассчитают в размере 80% среднего заработка. В 2023 году максимальный размер больничного для работников с таким стажем составит 66 тысяч 564 рубля в месяц.

При страховом стаже до пяти лет работник получит 60% среднего дохода. Максимальная сумма пособия в 2023 году 49 тысяч 923 рубля в месяц.

Напомним, с первого января 2022 года выдача листков нетрудоспособности осуществляется только в электронном виде.